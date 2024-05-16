أبو عفش لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال تعمّد منذ بدء العدوان استهدف وتدمير المراكز الصّحية بالقطاع

غزة/ خاص فلسطين

أكد مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش، تعمّد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي استهداف وتدمير جميع المراكز الصحية.

وقال أبو عفش لموقع "فلسطين أون لاين": إن جيش الاحتلال دمر جميع مراكز الإغاثة الطبية كمركز تل الهوى والعلاج الطبيعي في حي الرمال، وآخر بمخيم جباليا بمنطقة الشهداء الستة، بالإضافة إلى مركز الأجهزة المساعدة، كما وقصف مركز السامر.

وأضاف: أن جمعية الإغاثة الطبية فتحت منذ بدء العدوان مركز السامر للإغاثة الطبية وانشات وحدات علاجية كاملة من إخصائية الباطنة والصدرية والكلي والأطفال والنساء والولادة والصيدلية والغيارات وغيرها.

وبيّن أن جمعيته تستقبل بشكل يومي من ألف إلى 1400 حالة بشكل يومي موزعة على جميع الأقسام وتقوم بصرف الدواء اللازم لهم، مشيرًا إلى أنهم يقدمون خدمات طبية يومية كاملة متكاملة بمختلف محافظات القطاع، ويعملون على فترتين صباحية ومسائية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

ولفت أبو عفش إلى أن أربعة فرق ميدانية تتبع لجمعيته تعمل في شمال القطاع، بمراكز اللجوء وتقدم العلاج والغيار والإرشاد النفسي والعلاج الطبيعي لمن يحتاجها.

وأكمل: "من أهم المعيقات التي تواجهنا في العمل عدم القدرة على توفير كمية مناسبة من أدوية الضغط والسكري وغيرها، إلى جانب شح الوقود ما يصعب تنقل الطواقم العاملة في الميدان ووصولها إلى المواطنين والجرحى وعلاجهم وتقديم خدمة الرعاية الصحية لمن يستحقها إلى جانب عدم توفر المياه والكهرباء في أماكن العمل ما يؤدي إلى تقديم خدمة أقل جودة من التي نوصى بها، مردفًا: "لكننا سنتغلب عليها".

وأشار إلى أن جمعيته تمكنت منذ بدء العدوان توفير كميات كبيرة من الأدوية عبر شراء جميع مستودعات القطاع، منها من أجل تقديم رعاية صحية مناسبة للمرضى والجرحى وتوفير احتياجاتهم، مؤكدًا أنه لم يتم إدخال أية أدوية إلى القطاع منذ بدء العدوان.

وذكر مدير الإغاثة الطبية، أن 15 فريق عمل ميداني يعمل في المحافظة الوسطي ومدينتي خانيونس ورفح، ولازالوا على رأس عملهم رغم ما تعرضوا له من القصف واستشهد عدد من عائلاتهم وتدمير منازلهم، ومن أجل تقديم الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا.