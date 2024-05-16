شهداء في طولكرم وإصابات في قلقيلية.. الاحتلال يصعّد انتهاكاته في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، مدن وقرى الضفة الغربية وسط إطلاق الرصاص بصورة مباشرة على المواطنين، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال صعّدت هجماتها ومداهماتها ضد محلات الصرافة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

في طولكرم، استشهد 3 شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال المُقتحمة لمدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء الثلاثة هم: أيمن أحمد مبارك (26 عامًا)، وحسام عماد دعباس (22 عامًا)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك، وداهمت أحد محلات الصرافة في شارع نابلس بطولكرم، بعد تفجير بابه، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخله.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير (طولكرم)، "استهدفنا مع الإخوة في كتائب القسام عملية مشتركة استهدفت قوة راجلة من جيش الاحتلال قرب معبر الطيبة".

كما أطلق الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه المواطنين خلال المواجهات، ما أدّى إلى ارتقاء الشبان الثلاثة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب يزن شحادة، ويُشار إلى أنه يعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة 4 مواطنين.

وقالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة متوسطة في الحوض وإصابة طفيفة في الساق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة أخرى في البطن لطفل يبلغ من العمر (14 عامًا)، وجرى نقله إلى المستشفى.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، عرف من بينها منزل المواطن غسان جبريل، كما نصب جنود الاحتلال الحواجز العسكرية وسط المدينة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب محمد السلامين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل من منطقة ياقين، باتجاه مناطق البرية التابعة للبلدة.

في طوباس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب مداهمتهم للمدينة، فجّر خلالها الثوار عبوة ناسفة بآلية الاحتلال.

في أريحا، داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة في شارع قصر هشام في مدينة أريحا، واستولت على مبلغ 180 ألف شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين الطيراوي بعد مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.

في البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال محلاً للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عامًا) وأخضعتها للتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة واعتقلت المواطن معاوية شوقي أحد العاملين فيه، من بلدة عصيرة الشمالية.