بعد معارك "شرسة".. الاحتلال يعترف بمقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين في جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، بمقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين، في معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل 5 من جنود الجيش من الكتيبة 202 من لواء المظليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة وإصابة 9 آخرين منهم 5 بجروح خطيرة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال سمح بنشر أسماء القتلى بعد فرض رقابة وحظر على تداول الحدث إعلاميًا. مضيفةً، "القتلى هم: النقيب روي بيت يعقوب (22 عامًا)، والرقيب جلعاد أرييه بويم (22 عامًا)، والرقيب دانيال هامو (20 عامًا)، والرقيب إيلان كوهين (20 عامًا)، وبتسلئيل داوود شاشوع (21 عامًا)

وقالت كتائب القسام، أمس الأربعاء، إن مجاهديها نفّذوا عمليةً مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتابعت: "استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت: "واستهدفنا قوة من جيش الاحتلال تحصّنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها. وفور تقدم قوة النجدة للمكان فجرنا عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه". وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قصف سلاح الجو بجيش الاحتلال المكان بشكل همجي".

وأكدت القسام مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

كما نشرت مقطع فيديو يوثّق استهداف مجاهدي القسام لقوات صهيونية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إعلان حالة استنفار كبيرة في مستشفيات سوروكا في بئر السبع وشعاري تسيدك في القدس وبلنسون في تل أبيب، عقب وصول طائرات هلكوبتر تنقل جنودًا جرحى من قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن حركة طائرات الهلكوبتر في سماء قطاع غزة لا تتوقف على مدار الساعة، لنقل الجنود المصابين إلى المستشفيات.