فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في اليوم الـ 223.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

إصابة 5 جنود "إسرائيليين" جرّاء تعرضهم للدهس في حيفا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

حماس.. هل تطلق الأسرى الإسرائيليين بلا قيد ولا شرط؟

العدوان برفح يضعها في "مهبّ الريح".. طالع أبرز ما ورد في خطاب إسماعيل هنية

غالانت يفجر خلافًا جديدًا.. ونتنياهو يقرّ بفشل فرض بديل عن حماس بغزة !

"حظر نشر" و"هبوط مروحيات".. الإعلام العبري: حدث أمني صعب أوقع قتلى جنود شمال غزّة

"انتشلوا أشلاء متقطعة".. الأورومتوسطي ينشر تفاصيل حول ارتكاب الاحتلال "مجزرة الجلاء" بغزّة

المقاومة تكبّد الاحتلال خسائر جديدة في معارك ضارية على جبهات بغزّة

إصابة 5 جنود "إسرائيليين" جرّاء تعرضهم للدهس في حيفا

16 مايو 2024 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب 5 جنود "إسرائيليين"، صباح اليوم الخميس، جرّاء تعرضهم لدهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن 5 جنود يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا أصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم إصابته متوسطة، بعدما دهستهم سيارة وانسحبت قرب قاعدة عسكرية في حيفا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء الجنود المُصابين إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وتداولت وسائل الإعلام العبري بيانًا منسوبًا للشرطة "الإسرائيلية" تقول فيه، إنها " تلقت بلاغًا قبل وقت قصير حول مركبة اصطدمت بعدد من الجنود الذين كانوا يقفون على الرصيف في شارع "موشيه ديان" في حيفا".

ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن تفاصيل الحدث.

#حيفا #عملية دهس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة