إصابة 5 جنود "إسرائيليين" جرّاء تعرضهم للدهس في حيفا

غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب 5 جنود "إسرائيليين"، صباح اليوم الخميس، جرّاء تعرضهم لدهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن 5 جنود يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا أصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم إصابته متوسطة، بعدما دهستهم سيارة وانسحبت قرب قاعدة عسكرية في حيفا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء الجنود المُصابين إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وتداولت وسائل الإعلام العبري بيانًا منسوبًا للشرطة "الإسرائيلية" تقول فيه، إنها " تلقت بلاغًا قبل وقت قصير حول مركبة اصطدمت بعدد من الجنود الذين كانوا يقفون على الرصيف في شارع "موشيه ديان" في حيفا".

ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن تفاصيل الحدث.