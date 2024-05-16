استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيل قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني بعد محاولته طعن جنود حرس الحدود في شرقي القدس المحتلة، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

واستدعت قوات الاحتلال قوات إضافية لتفتيش المنطقة، مدعيةً أنها تمكنت من ضبط السكين الذي حاول الشاب تنفيذ العملية به.

ووفقًا للمصادر المحلية لم يُكشف عن هوية الشاب الشهيد حتى اللحظة.