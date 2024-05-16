فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في اليوم الـ 223.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

إصابة 5 جنود "إسرائيليين" جرّاء تعرضهم للدهس في حيفا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

حماس.. هل تطلق الأسرى الإسرائيليين بلا قيد ولا شرط؟

العدوان برفح يضعها في "مهبّ الريح".. طالع أبرز ما ورد في خطاب إسماعيل هنية

غالانت يفجر خلافًا جديدًا.. ونتنياهو يقرّ بفشل فرض بديل عن حماس بغزة !

"حظر نشر" و"هبوط مروحيات".. الإعلام العبري: حدث أمني صعب أوقع قتلى جنود شمال غزّة

"انتشلوا أشلاء متقطعة".. الأورومتوسطي ينشر تفاصيل حول ارتكاب الاحتلال "مجزرة الجلاء" بغزّة

المقاومة تكبّد الاحتلال خسائر جديدة في معارك ضارية على جبهات بغزّة

بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

16 مايو 2024 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيل قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني بعد محاولته طعن جنود حرس الحدود في شرقي القدس المحتلة، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

واستدعت قوات الاحتلال قوات إضافية لتفتيش المنطقة، مدعيةً أنها تمكنت من ضبط السكين الذي حاول الشاب تنفيذ العملية به.

ووفقًا للمصادر المحلية لم يُكشف عن هوية الشاب الشهيد حتى اللحظة.

#القدس المحتلة #عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة