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بالفيديو والصور ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

16 مايو 2024 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال المُقتحمة لمدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء الثلاثة هم: أيمن أحمد مبارك (26 عامًا)، وحسام عماد دعباس (٢٢ عامًا)، ومحمد يوسف نصر الله (٢٧ عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك، وداهمت أحد محلات الصرافة في شارع نابلس بطولكرم، بعد تفجير بابه، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخله.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

كما أطلق الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه المواطنين خلال المواجهات، ما أدّى إلى ارتقاء الشبان الثلاثة.

#الحرب على غزة #مواجهات مع الاحتلال #شهداء طولكرم #طوفان الأقصى

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