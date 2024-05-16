في اليوم الـ 223.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 223 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر ومستخدمًا كافة أساليب القتل والتدمير التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، ناهيك عن حجم الدّمار الكبير في كل حيّ من أحياء قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و80 مصابًا.

وذكرت الوزارة في التحديث اليومي لها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 35,233 شهيدًا و79,141 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي المتابعة الميدانية لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية، اليوم الخميس، فقد قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "الحلقاوي" خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة‎ بالتزامن مع إطلاق قذائف متواصل من قبل الزوارق الحربية.

ووصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية بأبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "جحجوح" في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في شارع الصحابة بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء من مناطق عدة من الزيتون والصبرة بعد تراجع قوات الاحتلال.

واستهدف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الديري" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم جباليا، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في المخيم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة فوق منطقة الشيخ زايد شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "عسلية" بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.