"حظر نشر" و"هبوط مروحيات".. الإعلام العبري: حدث أمني صعب أوقع قتلى جنود شمال غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف الإعلام العبري، قبل قليل، أن أمني حدث صعب طال مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للفرقة 98 خلال معارك شمالي قطاع غزة.

ونشر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، بعد حدث صعب في غزة أدى لسقوط قتلى ومصابين بين الجنود والضباط، 6 سيارات إسعاف تنتظر أول مروحية هبطت قبل قليل في مستشفى شعاري تسيديك.

كما ذكر حدشوت بزمان، أن "الحادثة في غزة أصعب مما ذكرناه – يبدو أن هناك جنوداً قتلى".

ونقل الإعلام العبري، أن عدد من المشافي الإسرائيلية تستعد لاستقبال جنود مصابين؛ بسبب حدث أمني صعب، وفرض حظر نشر للتفاصيل.

ونشرت مقاطع مصورة، تظهر مروحية عسكرية تحط في مستشفى "شعاري تصيدك" في القدس تحمل جنودًا مصابين من غزة.

يتبع..