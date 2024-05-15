صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار الذي لحق بـ "مناطق إنسانية" في رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أظهرت صور أقمار صناعية، حجم الدمار الذي لحق بمناطق في رفح، في أعقاب الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي استهدف المدينة الجنوبية من قطاع غزة قبل عدة أيام، رغم قول جيش الاحتلال إنه لا يستهدف مراكز مدنية بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن ما وصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"منطقة إنسانية" تم توجيه العديد من الفلسطينيين للنزوح إليها على طول الساحل هي منطقة مكتظة بالفعل، تم تدمير أكثر من 400 مبنى في منطقة الإخلاء.





ويقول العاملون في المجال الإنساني إن هذه المناطق من المحتمل أن تحتوي أيضاً على ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، مما يعرض المدنيين إلى مخاطر تهدد حياتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن الصور التي تُظهر المباني المدمرة في رفح تتوافق مع آثار عمليات التطهير في أماكن أخرى من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قدّرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن نحو 450 ألف شخص فروا من رفح، حيث كان الناس يحتمون هناك قبل بدء العمليات العسكرية الأسبوع الماضي.