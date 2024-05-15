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بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال مواجهات بالبيرة

15 مايو 2024 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، واعتقل آخر، ظهر اليوم الأربعاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الشهيد أيسر صافي الطالب في جامعة بيرزيت وهو من مخيم الجلزون ونجل وشقيق لأسيرين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت مصادر صحافية، أن الاحتلال أطلق الرصاص تجاه الشهيد صافي، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة ارتقى على إثرها بعد أقل من ساعة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، ما أدّى إلى ارتقاء الشهيد صافي، واعتقال شاب آخر لم يكشف عن هويته بعد.

#الحرب على غزة #البيرة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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