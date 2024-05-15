"عملية مركبة وقنص جندي".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وآلياته في معارك "شرسة" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 222 من معركة طوفان الأقصى، دك جنود الاحتلال وآلياته في كافة محاور التّوغل بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها سلسلة عمليات بطولية استهدفت من خلالها جنود الاحتلال ودباباته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها نفّذوا عمليةً مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة:

وتابعت: "استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت: "واستهدفنا قوة من جيش الاحتلال تحصّنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها. وفور تقدم قوة النجدة للمكان فجرنا عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه". وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قصف سلاح الجو بجيش الاحتلال المكان بشكل همجي".

وأكد ت القسام مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكّنوا من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسام، أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي "إسرائيلي" بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكّنت القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام مستوطنة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وبثّت كتائب القسام، ظهر اليوم مشاهد من التحام المقاتلين مع جنود وآليات العدو شرق جباليا.

كما بثت كتائب السقام مقطع فيديو يظهر طائرة مسيّرة "إسرائيلية" تم السيطرة عليها غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.