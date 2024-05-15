"رشقاتٍ صاروخية" و"عمليات مركبّة".. القسّام تبث مشاهد استهداف قوات "إسرائيلية" خاصة بمخيم جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 222 من معركة طوفان الأقصى، دك جنود الاحتلال وآلياته في كافة محاور التّوغل بقطاع غزة، وقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.

وفي أحدث التطورات، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد من استهداف مقاتليها لقوات إسرائيلية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ضمن كمين مركب، والاستحواذ على طائرة مسيّرة.

وذكرت كتائب القسام أنها دكت مرابض مدفعية الاحتلال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105".

واستهدفت القسام دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" منطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى جانب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في نفس المكان.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها نفّذوا عمليةً مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة:

وتابعت: "استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت: "واستهدفنا قوة من جيش الاحتلال تحصّنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها. وفور تقدم قوة النجدة للمكان فجرنا عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه". وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قصف سلاح الجو بجيش الاحتلال المكان بشكل همجي".

وأكد ت القسام مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكّنوا من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسام، أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي "إسرائيلي" بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكّنت القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام مستوطنة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وبثّت كتائب القسام، ظهر اليوم مشاهد من التحام المقاتلين مع جنود وآليات العدو شرق جباليا.

كما بثت كتائب السقام مقطع فيديو يظهر طائرة مسيّرة "إسرائيلية" تم السيطرة عليها غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.