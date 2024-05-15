حماس غيّرت من تكتيكاتها القتالية وجيشنا لن يقوى على هزيمتها مهما طالت الحرب.. اعترافات "إسرائيلية"

غزة - فلسطين أون لاين

حذّر اللواء في جيش الاحتلال إسحاق بريك، اليوم الأربعاء حكومة بنيامين نتنياهو من خطورة استمرار الحرب وتأثيرها على كافة الأصعدة في "إسرائيل".

وقال بريك، إن استمرار الحرب سيؤدي حتمًا إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، خاصةً أن كارثة عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.

وأوضح أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرة الاحتلال على إسقاط حماس، لافتًا إلى أن الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وأضاف، "علينا الاعتراف بأن جيشنا لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب ولا فائدة من الاستمرار فيها.

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أحد كبار الضباط في جيش الاحتلال قوله: إن "العمليات الأخيرة أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة في ما يتعلق بالبنية التحتية لحماس".

وأشار الضابط "الإسرائيلي" إلى أن حماس تعيد تأهيل نفسها مجددًا في مناطق أخرى بغزة.

وتابع: ""إسرائيل" في حرب تعليمية مع حماس، لأنها غيرت من تكتيكات الحرب مؤخراً، وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني خاصةً في عمليات جباليا".

واعترف الضابط أن جيش الاحتلال يشعر بالإحباط من الرشقات الصاروخية وعودته إلى جباليا.

وصباح اليوم، أطلقت المقاومة الفلسطينية 3 صواريخ من جباليا شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت.