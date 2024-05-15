حماس: "طوفان الأقصى" رسّخت مشروعنا النّضالي نحو التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن طوفان الأقصى امتدادٌ طبيعيُّ لمقاومة شعبنا وحقّه المشروع في الدّفاع عن أرضه ومقدساته، ومحطّة استراتيجية أعادت لقضيتنا حضورها العالمي.

وقالت حماس في ذكرى النكبة، إن " ملحمة طوفان الأقصى التي خاضها شعبنا بدمائه الطاهرة عزّزت لُحمتنا الوطنية خلف المقاومة، وحطّمت غطرسة العدو، ورسّخت مشروعنا النضالي المستمر نحو التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال".

ووجهت الحركة في تصريح صحافي، تحية الفخر والاعتزاز لأهلنا الصَّابرين المرابطين في قطاع غزَّة العزَّة.

وتابعت: "عدوان الاحتلال المستمر منذ 76 عامًا، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهلنا في قطاع غزَّة منذ أكثر من سبعة أشهر؛ تشكّل وصمة عار على جبين كل الصامتين والمتقاعسين في فضحها وتجريمها والعمل على وقفها".

وشددت على أن دعم وانحياز الإدارة الأمريكية لهذا العدوان والإجرام الصهيوني المتواصل في قطاع غزَّة والضفة ومدينة القدس المحتلة، وسياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الغربية، في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة؛ يعدّ خطيئة كبرى ضد كل الأعراف والقيم الإنسانية، تجعلهم شركاء في تحمّل المسؤولية.

ودعت حماس أمتنا وكل الأحرار في العالم إلى الضغط بكل الوسائل من أجل وقف العدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ودعم صمود ونضال شعبنا المتطلّع للحريّة والاستقلال.