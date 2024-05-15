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بالصور الاحتلال يعترف بمقتل رقيب "إسرائيلي" في معارك ضارية برفح

15 مايو 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الرقيب إيرا يائير غيسبان (19 عامًا)، قُتل خلال مشاركته في المعارك المندلعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأقر الاحتلال، أمس الثلاثاء، أن 13 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في معارك بقطاع غزة من بينهم 4 "جروحهم خطيرة.

وذكر  في بيانه، أن 3 جنود من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معركة دارت شمالي غزة.

وأشار إلى أن جنديًا من كتيبة تسابار التابعة للواء جفعاتي أُصيب كذلك بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب غزة صباح اليوم.

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ومنذ السابع من أكتوبر حتى اليوم الـ222 من معركة طوفان الأقصى، ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن،  إلى 3415 إصابةً، من بينهم 1660 أُصيبوا خلال العملية البرية على غزة.

وقتل حتى الآن 620 ضابطًا وجنديًا، وفق ما يزعمه الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ العدوان البري، 272 ضابطًا، لكن المقاومة الفلسطينية أكّدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن جيش الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".

ولليوم الـ 222 تواصل المقاومة الفلسطينية دكّ جنود الاحتلال وآلياته خلال المعارك الضّارية في قطاع غزة.
 

#رفح #الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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