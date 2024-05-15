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بالفيديو شهيدان في قصف صهيوني استهدف مركبةً مدنية جنوبي لبنان

15 مايو 2024 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، إن مواطنين اثنين ارتقيا جرّاء استهداف مسيّرة "إسرائيلية" سيارةً في مدينة صور جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن طيران الاحتلال المسير استهدف سيارة على طريق صور - الحوش بمدينة صور، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين.

وأضافت أن سيارات الاسعاف توجهت إلى المنطقة، دون توضيح من كان بداخل السيارة المستهدفة.



وشنّ طيران الاحتلال، أمس الثلاثاء، غارة على بلدة كفر كلا، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي كفر كلا وحامول في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين جراء صواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله على موقع "أدميت" في الجليل الغربي.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يواصل مقاومو جنوب لبنان دك تجمعات الاحتلال وآلياته، وإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات فلسطين المحتلة، وإيقاع القوات الصهيونية بين قتيل وجريح، فضلًا عن الأضرار الكبيرة في منازل وممتلكات المستوطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حربًا تدميرية على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 35173 شهيدًا، وإصابة79061.
 

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى #العدوان على جنوب لبنان

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