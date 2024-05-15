وسط اشتباكات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات بين الشبان والقوات الصهيونية المقتحمة.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال المدينة، وسط مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه البنايات القريبة من الحاجز. كما رد الشبان بإطلاق المفرقعات النارية تجاه آليات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا ونجله عقب مداهمة منزلهم في مخيم شعفاط.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين في مناطق مختلفة في المدينة، من بينهم: الأسير المحرر سالم حريزات، و يحيى إسماعيل العمور وقصي خالد العمور وأسامه خالد العمور وسفيان أحمد العمور ومحمد جبرائيل العمور وموسى جبرائيل العمور وبراء الهريني وسمير بحيص وسالم رشيد.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وشنت حملات مداهمة لعدد من منازل المواطنين، وتمركزت الآليات العسكرية قبالة مشفى نابلس التخصصي وعلى مقربة من جامعة النجاح الحرم القديم.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

في أريحا، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال شرق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام وقنابل الإضاءة في سماء البلدة.

في البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة، واعتقلت شابين، عرف من بينهم:الشاب محمد طبخنا.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، واعتقلت الشاب مراد رضوان من داخل مخبره.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال مراد سمور بعد اقتحام منزله في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

في بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع بلدة حوسان غرب المدينة.

اندلعت الليلة مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه البنايات القريبة من الحاجز .

وأضافت المصادر إن شبانا ردوا على اقتحام قوات الاحتلال باطلاق المفرقعات النارية.