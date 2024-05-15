في اليوم الـ 222.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 222 يومًا على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والفظائع ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومنتهكًا كافة مواثيق حماية حقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية التي قضت بضرورة وقف أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بغزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و234 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لإحصائيات الصحة اليومية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان"الإسرائيلي" إلى 35173 شهيدًا و79061 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على غزة منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الأربعاء، فقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة بغزة:

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال، في ساعات الفجر، أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرقي مدينة رفح، بالتزامن مغ غارات عنيفة ومتواصلة.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقت طفلة شهيدة وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "براش" في محيط النادي بمخيم البريج.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المربعات السكنية في عدة أحياء بحي الزيتون.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال شنّت قصفًا عنيفًا ومكثفًا على منطقة المصلبة ومحيط شارع (8) بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما ألقى الاحتلال قنابل إنارة في سماء حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وقصفت المدفعية الصهيونية حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "ابو زاهر" بمنطقة ابواسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية لعائلة "أبو ليلة" بمنطقة اليرموك في مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال التي حاولت التّوغل في مناطق شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو الحسنى" في شارع غزة القديم بمدينة جباليا، ما أدى إلى ارتقاء د. ممدوح أبوالحسنى أستاذ القانون في جامعة فلسطين ووالده واثنين من أبنائه .