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المقاومة تكبّد الاحتلال خسائر جديدة في معارك ضارية على 3 جبهات بغزّة

14 مايو 2024 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

وتواصل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة محاور التقدم بقطاع غزة، ملحقة إصابات وقتلة بين صفوف جيش الاحتلال.

واعترف جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن 22 جنديًا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام  عبرية، أن مروحية هبطت في مستشفى بلينسون نقلت قتيلا ومصابين بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة

ويوم أمس الإثنين، قالت هيئة البث العبرية، إن جنديين من وحدة يهلوم النخبوية أصيبا بجراح خطيرة، كما أصيب ٦ آخرين بجراح متوسطة جراء إطلاق قذائف هاون على معبر رفح

وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 14 جنديًا خلال الساعات الـ 24 الماضية في معارك غزة، إلى جانب إصابة 5 جنود عند الحدود اللبنانية.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت اليوم أنها دكت قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون.

#غزة #طوفان الأقصى

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