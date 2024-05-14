مسؤول "إسرائيلي" سابق: نتنياهو غير مؤهل لقيادة البلاد وعلينا تنفيذ مطالب حماس لإعادة أسرانا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس أركان الاحتلال الأسبق دان حالوتس، أن "إسرائيل" لن تحصل على صورة النصر حتى لو دمرت غزة عن بكرة أبيها.

وقال حالوتس، في مظاهرة مع عائلات الجنود الأسرى: إن "الجنود يتساقطون سدىً في حرب غزة والشمال، لأنه لا يوجد أي هدف من هذه العملية".

واعتبر أن الصورة الوحيدة التي ستحفر في تاريخنا هي الخسارة في السابع من أكتوبر.

ودعا حالوتس إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى، مهما كان الثمن باهظًا كما تطلب حماس منا، لأنه لا مفر من ذلك".

وطالب بتجديد التظاهرات للإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بوضع السياسات وفقًا لمصالحه الشخصية، ومصالح أفراد عائلته.

وتابع: " نتنياهو هو غير مؤهل لمواصلة القيادة في البلاد، وهو أسير لأوهامه ومحتجز لدى المتطرفين الفاشيين والعنصريين من جهة، والأرثوذكس المتطرفين المراوغين وناهبي الخزانة العامة".

وأشار حالوتس إلى أن المطلوب ليس رحيل نتنياهو وحده، بل حكومته بأكملها وبسرعة.



وشدد بالقول: "نفعل ذلك، لأن لدينا أبناء وأحفاد يجب أن نقلق بشأن مصيرهم، وإذا لم تكن لدينا دولة، فلن تكون لهم دولة".

وأوضح حالوتس، "الحقيقة التي تم الكشف عنها مؤخرًا لنا مزعجة للغاية، ومن المستحيل القيام بحملة عسكرية بدون تعريفات سياسية واضحة".





