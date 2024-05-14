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"العالم يعرف الحقيقة جيدًا"

الرّشق ردًّا على سوليفان: حماس لم تتخلّف عن أي جولة من جولات المفاوضات و"إسرائيل" هي من كانت تتهرّب

14 مايو 2024 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يستخف بعقول العالم بقوله: "العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى الطاولة والموافقة على الاتفاق".

وأكد الرشق في تصريح صحافي، أن العالم يعرف جيداً أن حماس لم تتخلّف عن أي جولة من جولات المفاوضات، وأنها وافقت على الاتفاق الذي عُرِض عليها، وأن "إسرائيل" هي من كانت تتهرّب من جولات المفاوضات، ولم تلتزم ببنود الاتفاق، وبدلاً من الرد على الوسطاء، بدأت الهجوم على رفح، وأعادت التصعيد في الشمال.

وفي الرّد على قول سوليفان:"لا  نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية"، تابع الرشق: "شيءٌ متوقع مِمَّنْ أُصيبوا بعمى البصر والبصيرة، وهم شركاء شراكة كاملة مع الاحتلال في تنفيذ المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل في غزة على مدار أكثر من سبعة أشهر، ويدعمون النازيين الجدد بكل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري".

#وقف إطلاق النار #المفاوضات #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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