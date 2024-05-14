مع تصاعد شدة الاشتباكات.. القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 221 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال "الإسرائيلي" واصطيادهم وقنصهم، وتدمير آلياتهم، وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح.

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.

فقد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن مقاتليها تمكنوا في عملية مركبة من استهداف دبابة ميركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، ذكرت القسام أن مجاهديها قنصوا جنديا إسرائيليًا في محور التقدم شرق جباليا شمالي القطاع وحققوا إصابة مباشرة.

وعن معارك المقاومة شرق رفح، ذكرت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لعين النفق ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق المدينة.

وأضافت أن مقاتليها فجروا منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق كتائب القسام، استهدف المجاهدون دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق مدينة رفح.

في السياق ذكرت مصادر محلية إن مروحيات إسرائيلية هبطت في رفح لنقل القتلى والجرحى، وسط إطلاق مكثف للقنابل الدخانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن مروحية هبطت في مستشفى بلينسون نقلت قتيلًا وعدد من المصابين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ظهر اليوم، أنها تمكنت من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكما تمكّن مجاهدو القسّام من استهداف ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمّرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط"، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفتْ القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وذكرت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت القسّام في بلاغ عسكري منفصل، أنها تمكّنت من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو زيتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف مقاومو القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت في بلاغ عسكري منفصل أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند ودبابة ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، تظهرجزءًا من المعارك الضارية التي يخوضها المجاهدين في مناطق شمال قطاع غزة.