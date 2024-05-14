"مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم" القسّام تواصل اشتباكها وتدكُّ جنود الاحتلال في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 221 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال "الإسرائيلي" واصطيادهم وقنصهم، وتدمير آلياتهم، وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمّرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط"، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأمس الإثنين، نشرت كتائب القسام حصاد العمليات الضارية في جباليا والزيتون ورفح والتي أسفر عنها استهداف وتدمير 13 دبابة ميركافاة، إحداها بقنبلة من طائرة درون.

كما دمّر مجاهدو القسّام 3 ناقلات جند، وجرافتين D9 .

وأعلنت القسام عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في جباليا شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى استهدافها لتحشيدات وقوى الجيش بقذائف الهاون عدة مرات على مختلف الجبهات.