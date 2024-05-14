فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" تهاجم منظمات الإغاثة بغزة دون تحذيرات مسبقة وهذه أدلتنا

"مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم" القسّام تواصل اشتباكها وتدكُّ جنود الاحتلال في رفح

8 مجازر خلال 24 ساعة والصحّة تؤكد: لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطّرقات

الاحتلال يواصل تنفيذ سلسلة اقتحامات واعتقالات بالضّفة الغربية

آخر التطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 221

كاتبة مصرية: اجتياح رفح جريمة كبرى تستهدف مصر وليست غزة لوحدها

استقالة ضابط أمريكي كبير بالبنتاغون احتجاجًا على دعم "قتل الأطفال" بغزة

غزّة.. تحذيرات دولية من المخاطر التي تحدق بأكثر من 150 ألف امرأة حامل

وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة.. الإعلام الحكومي: الاحتلال يقتل موظفًا أجنبيًا ويصيب أخرى برفح

الدفاع المدني لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال لايزال يمنع الوصول لعالقين ومفقودين تحت الأنقاض

"عمليات اليوم الـ 221"

محدث "مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم" القسّام تواصل اشتباكها وتدكُّ جنود الاحتلال في رفح

14 مايو 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 221 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال "الإسرائيلي" واصطيادهم وقنصهم، وتدمير آلياتهم، وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمّرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط"، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأمس الإثنين، نشرت كتائب القسام حصاد العمليات الضارية في جباليا والزيتون ورفح والتي أسفر عنها استهداف وتدمير 13 دبابة ميركافاة، إحداها بقنبلة من طائرة درون.

كما دمّر مجاهدو القسّام  3 ناقلات جند، وجرافتين D9 .

وأعلنت القسام عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في جباليا شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى استهدافها لتحشيدات وقوى الجيش بقذائف الهاون عدة مرات على مختلف الجبهات.

#القسام #جباليا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #معارك غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة