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محدث تفجير منزل واستهداف آليات.. القسّام تواصل دكّ جنود الاحتلال بمعارك "شرسة" بغزة

14 مايو 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 221 على التوالي، دكّ جنود الاحتلال "الإسرائيلي" واصطيادهم وقنصهم، وتدمير آلياتهم، وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكما تمكّن مجاهدو القسّام من استهداف ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمّرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط"، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفتْ القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وذكرت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركفاه  بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، تظهرجزءًا من المعارك الضارية التي يخوضها المجاهدين في مناطق شمال قطاع غزة.

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