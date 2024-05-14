8 مجازر خلال 24 ساعة والصحّة تؤكد: لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطّرقات

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عددًا من المجازر المروعة ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و234 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لإحصائيات الصحة اليومية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان"الإسرائيلي" إلى 35173 شهيدًا و79061 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزراة إلى أن تلك الحصيلة تشمل الضحايا الذين استطاعوا الوصول إلى المستشفى وتمكنت الصحة من إحصائهم، مؤكدةً أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.