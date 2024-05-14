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الاحتلال يواصل تنفيذ سلسلة اقتحامات واعتقالات بالضّفة الغربية

14 مايو 2024 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدن وقرى الضفة الغربية وسط اعتداءات واعتقالات لعدد من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات السكنية في شارع عمان، واعتقلت الشاب أسعد شريف منى عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. وداهمت محلًا تجاريًا للأسير منى في شاعر النصر بالبلدة القديمة، وحطمت محتوياته وعاثت فيه خرابًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الساوية جنوب نابلس. وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وداهمت أحياءها وشوارعها.

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعةً من المستوطنين عمدوا إلى إضاءة أسوار الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بعلم الاحتلال.

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