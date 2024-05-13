كاتبة مصرية: اجتياح رفح جريمة كبرى تستهدف مصر وليست غزة لوحدها

خاص/ فلسطين أون لاين

قالت الكاتبة المصرية والروائية المعروفة فريدة الشوباشي، إن إسرائيل كيان مفتعل، "ليس له أي أساس، فقط باستثناء ما ورثه عن بلفور؛ الذي منحهم الأرض ويكأنها ملك لوالده".

وأضافت الشوباشي، في حوار لـ "فلسطين أون لاين": "هذا الكيان مارس جرائم وشر لا مثيل ولا نظير له في العالم، ومن خلفه انكشف الدور السيء والخبيث والشرير الذي لعبته أمريكا".

وبرأي الروائية المصرية، أن المطلوب عربيًا "فعل كل شيء يجبر إسرائيل على وقف عدوانها وحرب إبادتها، وفعل كل شيء يلزم لإدخال المساعدات لغزة، والحيلولة دون تجويع أهلها".

واعتبرت الشوباشي، إغلاق معبر رفح واجتياح المحافظة، "جريمة كبرى تستهدف مصر، وليست غزة لوحدها.

وطالبت الكاتبة، مصر أن ترد بفتح كل المنافذ وفعل كل الطرق التي يمكن أن تدخل عبرها المساعدات لغزة؛ ردًا على خطوة إغلاق معبر رفح.

كما دعت إلى، ممارسة كل الضغوط لوقف إسرائيل عن جرائمها وحرب إبادتها بحق سكان غزة.