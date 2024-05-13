فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كاتبة مصرية: اجتياح رفح جريمة كبرى تستهدف مصر وليست غزة لوحدها

استقالة ضابط أمريكي كبير بالبنتاغون احتجاجًا على دعم "قتل الأطفال" بغزة

غزّة.. تحذيرات دولية من المخاطر التي تحدق بأكثر من 150 ألف امرأة حامل

وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة.. الإعلام الحكومي: الاحتلال يقتل موظفًا أجنبيًا ويصيب أخرى برفح

الدفاع المدني لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال لايزال يمنع الوصول لعالقين ومفقودين تحت الأنقاض

حرب الإبادة متواصلة.. (45,091) شهيدًا ومفقودًا في غزّة منذ الـ 7 من أكتوبر

المقاومة تستهدف 17 آلية وتدُكّ تحشدات العدو في معارك "ضارية" على 3 جبهات بغزّة

"بدي ماما عنجد بسأل وين ماما" .. كيف استقبلت الطفلة تولين حقيقة استشهاد والدتها؟

"أكاد أختنق بلا مغيث".. الأسير المريض معتصم رداد يبعث "رسالة أخيرة" من داخل سجن عوفر

الاحتلال يفرج عن 76 أسيرًا من قطاع غزة شرق دير البلح

استقالة ضابط أمريكي كبير بالبنتاغون احتجاجًا على دعم "قتل الأطفال" بغزة

13 مايو 2024 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
...
pUC6L.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ضابط كبير، في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، أعلن استقالته من الجيش، رفضًا لقتل المدنيين والأطفال في حرب غزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الضابط يحمل رتبة رائد، ويدعى هاريسون مان، متخصص في الشرق الأوسط، وقضى نصف حياته المهنية 13 عامًا في شؤونها، وعمل في السفارة الأمريكية في تونس سابقًا.

ولفت نيويورك تايمز، إلى أنه من غير المعروف، ما إذا حصلت استقالات أخرى، احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية، منذ العدوان على غزة، لكن استقالة مان، وهو في الخدمة الفعلية، على سياسة بلاده، من المرجح أنها غير شائعة خاصة وأنه أعلن التفاصيل التي دفعته لذلك.

وهذه ليست الاستقالة الأولى من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وسبقه جوش بول مسؤول مكتب وزارة الخارجية، المشرف على عمليات نقل الأسلحة، رفض لتسليح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مان إنه كان يعتزم ترك الجيش "في مرحلة ما" لكن حرب غزة دفعته إلى تقديم استقالته في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وترك مهمته في وكالة الاستخبارات العسكرية.

المصدر / ترجمته عربي 21
#غزة #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة