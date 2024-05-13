استقالة ضابط أمريكي كبير بالبنتاغون احتجاجًا على دعم "قتل الأطفال" بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ضابط كبير، في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، أعلن استقالته من الجيش، رفضًا لقتل المدنيين والأطفال في حرب غزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الضابط يحمل رتبة رائد، ويدعى هاريسون مان، متخصص في الشرق الأوسط، وقضى نصف حياته المهنية 13 عامًا في شؤونها، وعمل في السفارة الأمريكية في تونس سابقًا.

ولفت نيويورك تايمز، إلى أنه من غير المعروف، ما إذا حصلت استقالات أخرى، احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية، منذ العدوان على غزة، لكن استقالة مان، وهو في الخدمة الفعلية، على سياسة بلاده، من المرجح أنها غير شائعة خاصة وأنه أعلن التفاصيل التي دفعته لذلك.

وهذه ليست الاستقالة الأولى من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وسبقه جوش بول مسؤول مكتب وزارة الخارجية، المشرف على عمليات نقل الأسلحة، رفض لتسليح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مان إنه كان يعتزم ترك الجيش "في مرحلة ما" لكن حرب غزة دفعته إلى تقديم استقالته في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وترك مهمته في وكالة الاستخبارات العسكرية.

المصدر / ترجمته عربي 21