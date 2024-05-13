غزّة.. تحذيرات دولية من المخاطر التي تحدق بأكثر من 150 ألف امرأة حامل

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة تواجه ظروفًا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوبا بسبب الحرب الإسرائيلية.

ونشرت الوكالة عبر منصة "إكس" صورة لطفلة نحيلة حديثة الولادة في غزة، وأرفقتها بتعليق: "وُلدت حبيبة في خيمة صغيرة، عمرها أسبوعان، ووزنها أقل من 2 كيلو".

وأضافت: "تواجه أكثر من 150,000 امرأة حامل (في غزة) ظروفًا ومخاطر صحية رهيبة وسط النزوح والحرب".

وشددت الأونروا على أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وفي منشور سابق الاثنين، نشرت الوكالة فيديو يظهر مبنى مدرسة تابعة لها في خان يونس وقد تضرر بشكل واضح من القصف، ورغم ذلك فقد عاد إليه النازحون بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي بدأت منذ أسبوع.

واعتبرت أن مستوى جديد من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح نحو خان يونس حيث لا مياه ولا بنى تحتية.

وعلقت الوكالة على الفيديو بالقول: "عائلات وأطفال يعودون إلى مدارس الأونروا في خان يونس بحثًا عن الأمان والمأوى".

وتابعت: "أضرار جسيمة لحقت بمنشآت الأمم المتحدة هذه، لا تتوفر مياه في خان يونس".

وختمت باستنكار الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ: "مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".

المصدر / الأناضول