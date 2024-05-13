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وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة.. الإعلام الحكومي: الاحتلال يقتل موظفًا أجنبيًا ويصيب أخرى برفح

13 مايو 2024 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل موظفاً أجنبياً وأصاب موظفةً أجنبيةً أخرى في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأشار المكتب في تصريح صحفي، مساء اليوم الإثنين، أن "الاحتلال استهداف الأجانب وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة، وتحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات المنظمة".

وأدان المكتب بأشد العبارات "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة".

وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي "كامل المسؤولية عن الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية، وعن جرائم استهداف الطواقم الأجنبية في قطاع غزة بشكل مقصود".

وطالب بـ"وقف حرب الإبادة الجماعية ووقف استهداف الطواقم الأجنبية التي تعمل في إطارها الإنساني والخدماتي والإغاثي".

 

#غزة #رفح

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