الدفاع المدني لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال لايزال يمنع انتشال الشهداء وعالقين جنوب مدينة غزّة

خاص/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، إن طواقمه العاملة بالميدان تتلقى العديد من المناشدات ونداءات استغاثة، في مناطق جنوب مدينة غزّة، لإنقاذ العالقين والجرحى وانتشال الشهداء الملقاه جثامينهم في الشوارع والطرقات وتحت ركام المنازل.، إلا أن الاحتلال لا يزال يرفض التنسيق منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحجة المناطق الخطرة.

وقال الرائد محمود بصل، في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل المأهولة بالسكان بطريقة همجية ودون سابق إنذار، مؤكداً وجود العشرات من الشهداء والجرحى في الشوارع والطرقات.

وأضاف، أن طواقمه العاملة بالميدان تتلقى العديد من المناشدات ونداءات استغاثة لسرعة الوصول لإنقاذ الجرحى ونقل الشهداء في شارع 8 ومحيط مسجد علي بن أبي طالب وشارع صلاح الدين ومحور عيادة الصبرة، لكن طواقم الدفاع المدني عاجزة عن الوصول بسبب إطلاق النار الكثيف والقصف الهمجي المتواصل.

ولفت بصل، إلى أن الصليب الأحمر يرفض التنسيق لإجلاء الضحايا من تحت ركام المنازل المهدمة منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، بسبب تعنت الاحتلال وزعمه بأن المناطق المستهدفة هي مناطق خطرة.

ودعا بصل المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل العاجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتمكين طواقمه من انتشال الشهداء والمصابين في منطقتي الزيتون والصبرة.