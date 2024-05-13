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حرب الإبادة متواصلة.. (45,091) شهيدًا ومفقودًا في غزّة منذ الـ 7 من أكتوبر

13 مايو 2024 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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حرب الإبادة متواصلة.. (45,091) شهيدًا ومفقودًا في قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثًا جديدًا لأبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة لليوم (220):

◻️ (220) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,123) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (45,091) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (35,091) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (15,103) شهيداً من الأطفال. 
◻️ (31) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,961) شهيدة من النساء.
◻️ (492) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (69) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (143) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (78,827) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (186) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (247) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (326) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (33) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (55) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

#غزة #رفح #حرب الإبادة الجماعية

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