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"اقترح ضرب غزة بقنبلة نووية".. حماس: تصريحات السيناتور الأمريكي غراهام تدلل على عقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه

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"اقترح ضرب غزة بقنبلة نووية".. حماس: تصريحات السيناتور الأمريكي غراهام تدلل على عقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه

13 مايو 2024 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إن التصريحات الصادمة التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والتي اقتَرَح من خلالها أن يقوم الاحتلال الفاشي بضرب غزة بقنبلة نووية؛ تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه، وعقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه، مع قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "إن تلك التصريحات تتماهى مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفّذها جيش الاحتلال المتجرّد من الأخلاق ضد مدنيين عُزَّل في قطاع غزة".

وأدانت تلك الدعوات والمواقف، التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، وتجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.

ودعت حماس أحرار العالم إلى إدانة هذه المواقف واستنكارها، ومواصلة الضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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