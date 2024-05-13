"قبائل سيناء" تدعو إلى تحرك دولي لإجبار الاحتلال على الانسحاب من معبر رفح

غزة - فلسطين أون لاين

دعا اتحاد القبائل العربية في سيناء، اليوم الإثنين، إلى تحرك دولي فوري من أجل إجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على الانسحاب من معبر رفح البري؛ المعبر المصري - الفلسطيني.

وطالب الاتحاد في بيان صحافي، الرئاسة المصرية للتحرك العاجل من أجل تأمين الحدود المصرية مع غزة والمساهمة في إلزام الاحتلال بالخروج من معبر رفح البري، وفرض السيادة المصرية.

وشدد على أن "إغلاق معبر رفح يعني مفاقمة الأزمة الحاصلة والمتمثلة في إيقاف إدخال المساعدات والدواء والغذاء لأهالي القطاع، والتسبب في استشهاد آلاف الجرحى والحالات المرضية التي تحتاج السفر الفوري للعلاج في الخارج".

كما دعا بضرورة إيجاد معبر بديل فورًا بين مصر وغزة لحين خروج الاحتلال من معبر رفح البري والعمل العاجل على إدخال المساعدات لأهل غزة، وسفر الحالات المرضية ومصابي الحرب.

وقال الاتّحاد، إن " ما يؤلم الشعب الفلسطيني يؤلمنا، ووجعهم هو وجعنا وهمهم همنا، ولن نتركهم وسنقدم لهم الغالي والرخيص".