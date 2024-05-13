في اشتباكات "ضارية".. القسّام تدّك جنود الاحتلال في جباليا وتستهدف آلياته شرق رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عن عدة عمليات عسكرية تصدّت فيها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، " يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأعلنت القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح.

وأكدت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، قالت كتائب القسام، إن المجاهدين تمكّنوا من دك تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب القسام أنها تمكّنت من استهداف دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.