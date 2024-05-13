المقاومة تستهدف 17 آلية وتدُكّ تحشدات العدو في معارك "ضارية" على 3 جبهات بغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الفلسطينية وكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عن عدة عمليات عسكرية تصدّت فيها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، استهدفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإثنين، 17 آلية لجيش الاحتلال خلال ساعات.

وشملت الآليات التي استهدفتها "القسام" 8 دبابات و4 ناقلات جند و3 جرافات وآليتين عسكريتين لم يتم تحديد طبيعتهما، وفق سلسلة بيانات نشرتها "القسام" و"سرايا القدس" عبر منصة تليغرام.

كتائب القسام وسرايا القدس، قالت إنها تخوض "اشتباكات ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في 3 محاور هي: شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة.

في محور شرقي رفح، قالت كتائب القسام إنها استهدفت، خلال هذه الاشتباكات، "دبابة ميركافا، و3 ناقلات للجنود، وجرافة عسكرية من نوع دي9، عبر قذائف الياسين 105 وعبوات شواظ الناسفة".

وأوضحت أن مجاهديها استهدفوا دبابةً صهيونية بقذيفة "P29" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابةً لجيش بقذيفة "الياسين 105" خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت في بلاغ عسكري منفصل، أنّها تمكّنت من قصف تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح.

وأكدت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، قالت كتائب القسام، إن المجاهدين تمكّنوا من دك تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت كتائب القسام، أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأكدت كتائب القسام أنها تمكّنت من استهداف دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.