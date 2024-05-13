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القسّام تواصل اشتباكها وتدّك آليات وجنود الاحتلال في محاور التّوغل بغزة

13 مايو 2024 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عن عدة عمليات عسكرية تصدّت فيها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، " يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأعلنت القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح.

وأكدت في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

#كتائب القسام #رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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