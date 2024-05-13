"أحرقوا مركبةً وداهموا منازل أسرى محررين".. الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومُداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية وسط اعتداءات مسلحة من قبل المستوطنين على المواطنين وإلحق الضرر بممتلكلتهم.

في نابلس، تسلّلت مجموعة من المستوطنين إلى بلدة جالود جنوب شرق المدينة، وأحرقت مركبة للمواطن سلام حج محمد، وهاجمت منزله، وخطت شعارات عنصرية معادية على جدران المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب نابلس، وانتشرت في عدة أحياء، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم، إن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب (26 عامًا) بالرصاص المغلف بالمطاط بالكتف، بالإضافة إلى 10 إصابات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل، وقدمت لهم العلاج الميداني.

في قلقيلية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة برفقة جرافة عسكرية، وداهمت أكثر من 30 منزلًا، وأغلقت مداخل المدينة عقب مداهمتها عدة شوارع وأحياء.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان وأصابته برضوض وكسور، وتركته بالشارع خلال اقتحامها أحد أحياء البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب خالد داود، للضغط على شقيقه بتسليم نفسه.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت غرب دورا جنوب المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين واعتقلت الطالب في كلية الهندسة بجامعة بوليتكنك فلسطين محمد نضال الحروب، والشابين محمد نضال صافي و أحمد محفوظ صافي.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة يعبد وقرية جلبون في محافظة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال منعت المواطن راضي مصطفى أبو الرب من الاستمرار في بناء دفيئة زراعية في قرية جلبون، واحتجزت لعدة ساعات عاملين كانا يعملان فيها وهما من قرية قفين.