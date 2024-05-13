في يومها الـ 220.. نسف مربعات سكنية في جباليا وقصف مكثف على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 220 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر، ومنتهكًا كافة القوانين الدولية في قتله للمواطنين، واستخدام حرب التجويع وإغلاق المعابر ومنع خروج المرضى للسفر وتلقي العلاج، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

وفي اليوم الـ 220 من حرب الإبادة المتواصلة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر إلى 35034 شهيدًا، و78755 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

في شمال قطاع غزة، واصل الاحتلال شن الأحزمة النارية والغارات العنيفة المتواصلة على عدة مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا شمال غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "النيرب" ومنزلًا من ٣ طوابق لعائلة "أبو لحية" ومنزلًا لعائلة "خليل" ومنزلًا لعائلة "عطالله" وسط مخيم جباليا.

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية نتيجة استهداف منزل مجاور بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أعدمت قوات الاحتلال مواطنًا خلال محاولته العودة لشمال غزة.

في مدينة غزة، ارتقت شهيدة وأُصيب 10 آخرين إثر قصف الاحتلال منزلًا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إثر غارة جوية استهدفت منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

في مدينة رفح، واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي على عدة مناطق شرق مدينة رفح.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار على المناطق الشرقية لمدينة رفح، بشكل مكثف ومتواصل. كما شنت طائرات الاحتلال غارات متتالية على حيي الجنينة والبرازيل شرقي المدينة.

ولاحقت طائرات كواد كابتر مركبات الصحفيين والدفاع المدني، وسط إطلاق نار مكثف تجاههم النار في حي البرازيل برفح.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي البرازيل شرقي رفح.