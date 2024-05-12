معارك غزّة الضارية تكبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة.. حصيلة جديدة للقتلى والجرحى

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 50 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، في المعارك الدائرة في عدة محاور بقطاع غزة.

وكانت دارت معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب القطاع، تكبد فيها الاحتلال خسائر كبيرة.



ونفذت كتائب القسام، وسرايا القدس، عمليات استهداف لآليات وجرافات الاحتلال، المتوغلة شمال وجنوب القطاع، فضلا عن قصف رشقات صاروخية وقذائف هاون على مواقع حشود الاحتلال.



وللمرة الأولى، قصفت كتائب القسام، قوات الاحتلال المتوغلة في معبر رفح البري، بقذائف الهاون على دفعتين، في حين نفذت المقاومة عمليات ضربات ضد القوات المتوغلة شرق جباليا، وأوقعتها في عدد من الكمائن، مؤكدة قتل وإصابة عدد من

وكان الجيش أعلن في وقت سابق الأحد إصابة ضابط برتبة عميد، بجروح متوسطة في معركة داخل قطاع غزة الجمعة، ما يرفع حصيلة جرحاه المعلنة إلى 3457 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أصيب نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشيت بجروح متوسطة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي”.

والمنظومة الأمنية الإسرائيلية هي “وحدة مسؤولة عن إجراء عمليات مراقبة وتدقيق لمنظومة الأمن بأكملها، بما في ذلك الجيش والوحدات السرية وغير السرية التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك المؤسسات الحكومية الخاضعة لمسؤولية وزير الدفاع”، وفق الموقع الرسمي لوزارة الجيش الإسرائيلية.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن العميد “بار شيشيت” أصيب في كتفه في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، خلال مرافقته قوات اللواء “ناحال” الذي نشأ فيه.