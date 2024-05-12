حماس: موقف بايدن يشكل تراجعًا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها تابعت "باستهجان تصريحات الرئيس الأميركي (جو بايدن) بشأن رهن وقف إطلاق النار في غزة بإطلاقنا سراح المحتجزين".

الحركة دانت في بيان موقف الرئيس الأميركي، واعتبرته تراجعًا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وذكرت الحركة، أنها أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق، وتَوَّجَت هذا التوجُّه بالموافقة على المُقتَرَح الأخير، قبل أن يُسارِع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة، في تأكيدٍ على سعيه إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وعدم اكتراثه بحياة أسراه.

وأكدت، أن هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكّد من جديد الانحياز الأمريكي مع السياسة الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره في منح الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنّها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع.

ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك "وقف لإطلاق النار غدًا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل لجمع التبرعات في مدينة سياتل.

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق، أن رفض الاحتلال الاتفاق الذي قدمه الوسطاء في المفاوضات في القاهرة أعاد محادثات إطلاق سراح الرهائن إلى "المربع الأول".