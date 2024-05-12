"كمائن مركبة" و"تفخيخ منازل".. القسام تخوض معارك "شرسة" في جباليا وغزّة وتدّك معبر رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في محاور مختلفة، أوقعت عددًا من جنوده بين قتيل وجريح.

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووفق بيان القسام، استُهدفت دبابة الاحتلال اليوم الأحد بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، والتي ذاع صيتها خلال الحرب الحالية.

الله أكبر ولله الحمد

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا pic.twitter.com/yrLRNIVgmh — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 12, 2024

وشرق مخيم جباليا كذلك، قالت القسام، إنها استهدفت دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها،

وقالت القسام، إنها استهدفت دبابتين لجيش الاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى دك قوات الاحتلال المتوغلة قرب موقع المبحوح بقذائف الهاون.

كما واستهدفت دبابة لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" ما أدى لاشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح، ومن منطقة التوغل شرق جباليا؛ قصفت كتائب القسام مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين، وأسقطت قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه.

وفي عملية مركبة، فجرت كتائب القسام عبوة رعدية بقوة إسرائيلية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، واستهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وأخرى "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا مجددا.

وأكدت كتائب القسام أنها نفذت عملية مركّبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105"، وبعد هروب جنود الاحتلال المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقًا؛ تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل قرب صالة مزايا شرق مخيم جباليا بقذيفتي "TBG" ما أدى إلى وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

وفي رفح، قصفت القسام قوات المحتلة المتوغلة في معبر رفح البري، للمرة الأولى، منذ اقتحامه قبل نحو 6 أيام .

وقالت القسام، في بيان عسكري، إنها استهدفت، جنود وآليات الاحتلال، المتوغلة في المعبر، بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما وبثت كتائب القسام، مشاهد لاستخدامها طائرة مسيرة، في استهداف حشود الاحتلال، المتوغلة، شرق مخيم رفح، شمال قطاع غزة.

وتظهر اللقطات، مسيرة للقسام، وهي ترصد دبابات الاحتلال التي توغلت في المنطقة، قبل أن تستهدف إحداها بقنبلة خارقة للدروع، تم إسقاطها بشكل مباشرة على الدبابة.

عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد لإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه إسرائيلية شرق مخيم جباليا.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/w4mGHnNjev — رضوان الأخرس (@rdooan) May 12, 2024

وأصابت القنبلة الدبابة بصورة مباشرة، وتسببت بانفجار، قبل أن تنسحب المسيرة من موقع الهجوم.

ومن منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الأحد، إن مقاوميها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما دكّت تحشدات لقوات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركافاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

كما أعلنت، إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واعترفت وسائل إعلام الاحتلال بإصابة نائب مراقب المؤسسة الأمنية والعسكرية العميد يوغيف بار شيشيت في قطاع غزة.

وكان يوم أمس السبت، قد شهد عدداً كبيراً من العمليات التي نفذتها مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية ضد تجمّعات جنود الاحتلال وآلياته على محاور القتال في قطاع غزة، وفي طليعتها استهداف كتائب القسّام تجمّعاً لجنود الاحتلال بقذائف الهاون، ودبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، جنوبي حي الزيتون في مدينة غزّة.

وفي حي الزيتون أيضاً، دمّرت كتائب المجاهدين، أمس السبت، دبابة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع، بينما استهدف مقاتلو سرايا القدس، جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في الحي المذكور بقذائف الهاون، وفجّروا عبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في عدد من آليات الاحتلال.

بدورها، قوات الشهيد عمر القاسم، أعلنت استهدافها بـ"صواريخ 107" قصيرة المدى قوات الاحتلال المتوغلة غربي حي الزيتون، بينما أعلنت كتائب شهداء الأقصى من جهتها، استهداف حشودات لآليات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في محاور التقدّم في قطاع غزّة.