بعد وصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى.. الاحتلال يعترف: إصابة مسؤول رفيع في معارك حي الزيتون

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور في قطاع غزّة.

وذكر الإعلام العبري أن نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال يوغيف بار شيشت أصيب بجروح متوسطة الجمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في حي الزيتون الجمعة الماضية، وأوقعت عددًا من جنوده بين قتيل وجريح.

وأمس السبت، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون وإخلاء الطائرات المروحية الإسرائيلية للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون يوم الجمعة.

ففي الفيديو الأول الذي نشرته على تطبيق تليغرام، قالت القسام إن "مقاتليها دكوا قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون وإخلاء الطيران المروحي القتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

*🔵 #فيديو | دك كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون، وإخلاء طيران العدو المروحي للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة #غزة*#طوفان_الاقصى #لستم_وحدكم #رفح_الان pic.twitter.com/iOM3ICxtjp — حسين طايفان (@taufin1233) May 11, 2024

وفي مقطع فيديو، بثت القسام رسالة للاحتلال بعنوان: مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين

#كتائب_القسام تنشر فيديو بعنوان "مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين" pic.twitter.com/efc0ZkSkqV — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 11, 2024

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.