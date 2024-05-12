فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد وصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى.. الاحتلال يعترف: إصابة مسؤول رفيع في معارك حي الزيتون

الضفة.. جيش الاحتلال يُواصل سلسلة التصعيد ويهدم 5 منازل فلسطينية

الصحة بغزة: 8 مجازر و63 شهيدًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: استمرار الظروف الحياتية المعقدة والتنكيل بالأسرى في سجن النقب

أبناء البلد لـ "فلسطين أون لاين": اجتياح رفح كشف "أكذوبة" الضغوطات الأمريكية والأوروبية

بلدية النصيرات بغزة تحذّر من توقف خدماتها الأساسية خلال 48 ساعة

الأورومتوسطي لـ "فلسطين أون لاين": قطاع غزّة دخل مجاعة كبرى وكارثة "غير مسبوقة"

لليوم الـ 219.. الاحتلال يصعّد عدوانه بـ "غارات عنيفة" وأحزمة نارية على شمال غزة وجنوبها

تقديرات "إسرائيلية" ترجح إصدار "العدل الدولية" أمرًا بوقف إطلاق النار بغزّة

إضرام النار بمنزل وهدم أخر.. مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في نابلس

بعد وصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى.. الاحتلال يعترف: إصابة مسؤول رفيع في معارك حي الزيتون

12 مايو 2024 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
...
إصابة قائد "إسرائيلي" كبير بمعارك غزّة وانتحار 10جنود منذ "طوفان الأقصى"
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور في قطاع غزّة.

وذكر الإعلام العبري أن نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال يوغيف بار شيشت أصيب بجروح متوسطة الجمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في حي الزيتون الجمعة الماضية، وأوقعت عددًا من جنوده بين قتيل وجريح.

وأمس السبت، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون وإخلاء الطائرات المروحية الإسرائيلية للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون يوم الجمعة. 

ففي الفيديو الأول الذي نشرته على تطبيق تليغرام، قالت القسام إن "مقاتليها دكوا قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون وإخلاء الطيران المروحي القتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

وفي مقطع فيديو، بثت القسام رسالة للاحتلال بعنوان: مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة