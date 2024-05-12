الضفة.. جيش الاحتلال يُواصل سلسلة التصعيد ويهدم 5 منازل فلسطينية

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 5 منازل لفلسطينيين جنوب ووسط الضفة الغربية، أحدها لأسير، شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وصرّح الناشط محمد عياد عوض من بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب الضفة) لوسائل إعلام، أن "قوات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا تبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا ويسكنه 6 أفراد".

وأضاف أن المنزل يعود "للأسير داخل سجون الاحتلال نديم صبانة، وهو عضو في المجلس المحلي للبلدة".

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بإن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت في ذات البلدة مع "إصابتين بالرصاص المطاطي و3 حالات اختناق بالغاز" مشيرة إلى معالجتها ميدانيا.

وفي مخيم العروب شمالي الخليل، أكد الناشط يوسف أبو ماريا، أن قوات الاحتلال قامت بتدمير منزل آخر.

وأضاف: "قوات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا بمساحة حوالي 110 أمتار بحجة البناء دون ترخيص".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منازل قيد الإنشاء قرب مدينة أريحا (وسط).

وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت الأحد، ثلاثة منازل، قرب قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا".

يُشار إلى أن هذه المنازل تقع في مناطق تصنّف بـ "ج"، حيث يمنع الاحتلال البناء فيها دون الحصول على تراخيص، والتي يُعتبر من الصعب الحصول عليها.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 498 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال نحو 8710، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.