الصحة بغزة: 8 مجازر و63 شهيدًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المستمر لليوم الـ219 على قطاع غزة: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و 114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.".

وأشارت الوزارة إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35034 شهيدًا و 78755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولليوم 219 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.