فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 8 مجازر و63 شهيدًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: استمرار الظروف الحياتية المعقدة والتنكيل بالأسرى في سجن النقب

أبناء البلد لـ "فلسطين أون لاين": اجتياح رفح كشف "أكذوبة" الضغوطات الأمريكية والأوروبية

بلدية النصيرات بغزة تحذّر من توقف خدماتها الأساسية خلال 48 ساعة

الأورومتوسطي لـ "فلسطين أون لاين": قطاع غزّة دخل مجاعة كبرى وكارثة "غير مسبوقة"

لليوم الـ 219.. الاحتلال يصعّد عدوانه بـ "غارات عنيفة" وأحزمة نارية على شمال غزة وجنوبها

تقديرات "إسرائيلية" ترجح إصدار "العدل الدولية" أمرًا بوقف إطلاق النار بغزّة

إضرام النار بمنزل وهدم أخر.. مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في نابلس

"المقاوم المشتبك".. شهيد بعدوان للاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس

"كرة ثلج تتدحرج".. استقالة مسؤول بارز بمجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"

العدوان مستمر..

الصحة بغزة: 8 مجازر و63 شهيدًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

12 مايو 2024 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
...
الصحة بغزة.jpeg

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المستمر لليوم الـ219 على قطاع غزة: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و 114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.".

وأشارت الوزارة إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35034 شهيدًا و 78755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولليوم 219 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

#غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #الصحة بغزة #مجازر مستمرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة