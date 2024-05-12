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خاص أبناء البلد لـ "فلسطين أون لاين": اجتياح رفح كشف "أكذوبة" الضغوطات الأمريكية والأوروبية

12 مايو 2024 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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قال لؤي  الخطيب عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، إن إسرائيل جميعها تقف في خندق التطرف، وتنادي بإبادة الشعب الفلسطيني.

وذكر الخطيب، في تصريحٍ خاص لـ "فلسطين أون لاين": أن دعوة الإبادة لم تقتصر على أحزاب اليمين أو أعضاء حزب نتنياهو، مردفًا: "لا يسار ولا وسط، الجميع اليوم يقف مع إبادة غزة".

وأوضح أن قرار نتنياهو باجتياح رفح، يحاول إنقاذ وجوده على رأس السلطة، كما تعبر عن الوجه الإجرامي لشركائه من كل الأحزاب.

ورأى الخطيب، أن العملية في رفح تشير لخدعة وأكذوبة ما يسمى بـ "الضغوط الأوروبية الأمريكية."

كما وأكد الخطيب، أن عملية رفح محاولة إسرائيلية يائسة للضغط على المقاومة في أوراق التفاوض، مضيفًا: "وبرأي لن تحقق نتائج في ذلك".

ورأى أن نتنياهو أغرق غالانت وغانتس وورطهم في إخفاقات المعركة؛ "لذلك هم فقط يحاولون البحث عن النجاة". بحسب رئيس المكتب السياسي لحركة أبناء البلد.

#غزة #فلسطين #أبناء البلد #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

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