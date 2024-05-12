"المقاوم المشتبك".. شهيد بعدوان للاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأصيب فتى، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سامر ناصر محمد رمانة (27 عامًا)، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم بلاطة بنابلس.

وأصدرت مجموعة "عرين الأسود"، بيانا جاء فيه: ننعى سامر رمانة أحد مقاتلينا الذي استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاب رمانة أصيب بعيار ناري في رأسه، وكانت حالته خطيرة، حيث نقل إلى المستشفى وأعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لفتى (16 عاما) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، حيث دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، تم خلالها استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة للاحتلال استهدفت أحد المنازل وسط مخيم بلاطة، دون وقوع إصابات.

كما دارت مواجهات عنيفة في محيط مخيم بلاطة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان.