لليوم الـ 219.. الاحتلال يصعّد عدوانه بـ "غارات عنيفة" وأحزمة نارية على شمال غزة وجنوبها

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 219 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومواصلًا قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه وصل إلى المستشفيات 28 شهيدًا و 69 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34971 شهيدًا و 78641 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في أحدث التطورات الميدانية

تواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

استشهد 9 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واعلنت مصادر محلية، أن 9 مواطنين استشهدوا غالبيتهم من الأطفال وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما تواصل قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة لليوم الرابع، في حين بدأت الليلة الماضية توغلاً جديدًا في جباليا شمال غزة.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طائرات الاحتلال قصفت أكثر من منزل في حي الزيتون بعضها مأهول بالسكان لعوائل عزام وعاشور.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الدحدوح على شارع صلاح الدين بالقرب من محطة دلول يوجد بداخله العديد من المواطنين ولا يعرف مصيرهم.

وأكد وجود جرحى وشهداء محاصرون تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول لهم نتيجة القصف الجنوني على مدينة غزة وشمالها.

وفي جباليا شمالي قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، لم تعرف الحصيلة بعد، في ظل تخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المخيم.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا، وقصف مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة في مخيم جباليا، في ظل تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم ومنازلهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، شن أحزمة نارية عنيفة ومتتالية شمال قطاع غزة، تحديدا في بيت لاهيا، ومنطقة قليبو، ومخيم جباليا، إضافة إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية، تعمد الاحتلال تدمير عشرات المنازل جراء الأحزمة النارية شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة رفح مع استمرار قصف شرقها.

تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال- الليلة- من انتشال عدد من الشهداء والإصابات من عائلة عكاشة بمنطقة القصاصيب بجباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الصبرة والزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة رفح وشرقها.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح.

واستهدف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في مكان الاستهداف.

وتطورات مساء أمس السبت

في شمال قطاع غزّة، تنفذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية وتشن غارات عنيفة ومكثفة على مناطق مختلفة في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتل الزعتر.

وأفادت مصادر محلية، بغارة صهيونية عنيفة في منطقة مربع القرم ومربع شارع مسعود شرق جباليا

كما ويشن الاحتلال أحزمة نارية عنيفة على مناطق مصانع أبو الخير، وشارع الزاويه، والقرم، وشارع مسعود شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة

وأما وسط قطاع غزة، أفادت مصادر محلية، بارتقاء ستة شهداء في قصف مجموعة من المواطنين في شارع أبو حسني في دير البلح.

في مدينة رفح، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال "توكتوك" وسيارة مدنية في حي البرازيل برفح.

أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الإنارة في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي شرق مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في مدينة خان يونس، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى شهداء الأقصى -في حصيلة غير نهائية- وصول 26 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال عددًا من المنازل فوق رؤوس ساكنيها خلال الساعات الماضية.

وتمكن الدفاع المدني في غزة، من انتشال 4 شهداء ونقل 3 إصابات نتيجة استهداف الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي "حمدونة" و"النمر" بالمخيم الجديد بالنصيرات.