تحذيرات أممية من نفاد المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب قطاع غزة غدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من نفاد المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب قطاع غزة يوم غدًا الأحد مع استمرار إغلاق معابرقطاع غزة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جورجيوس بتروبولوس عبر حسابه على منصة إكس إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل سريع مع إغلاق المعابر المؤدية إلى رفح منذ بدء الاجتياح البري لها.

وطالب بتروبولوس بالإدخال الفوري للوقود والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع لدى برنامج الأغذية العالمي، والأونروا، ستنفد غدًا الأحد.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الإثنين الماضي بدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيطر خلالها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتسببت العملية في نزوح أكثر من 150 ألف مواطن من شرق ووسط المدينة.

