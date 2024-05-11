فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزّة على شفا مجاعة.. تحذيرات من تبعات استمرار إغلاق معبري رفح و"كرم أبو سالم"

حماس تُطالب المجتمع الدولي بالتّدخل العاجل لفتح معبر رفح وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية لشعبنا

"تعرّضوا للضرب والاعتقال"..  تصاعُد وتيرة القمع المؤسسي ضد الحراكات الطّلابية الدّاعمة لغزة في هولندا

الصحة بغزة: مجازر متواصلة وحصيلة شهداء العدوان تقترب من 35 ألفًا

حماس ستبقى في رفح حتى لو نفّذنا عمليةً واسعة النطاق.. اعترافات "إسرائيلية"

الاحتلال يغتال الصحفي بهاء عكاشة وارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 143

حماس: ما كشفه تحقيق "سي أن أن" جزءًا ضئيلًا من الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق معتقلي غزة

لليوم الـ 218.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

للمرة الأولى.. الموساد "الإسرائيلي" ينشر اعترافًا حول أحداث ٧ أكتوبر

حماس تثمّن قرار انضمام ليبيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل

في مقطع مصور.. القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية البريطانية

11 مايو 2024 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
...
5202411113837425072954.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، وفاة أسير جديد محتجز لدى الكتائب، ويحمل الجنسية البريطانية.

وأوضحت كتائب القسام، في بيان مقتضب، أن "الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانيةـ توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين".

وأشارت إلى أن حالته الصحية تدهورت، ولقى مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية، بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

#غزة #القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة