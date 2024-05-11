في مقطع مصور.. القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي لديها يحمل الجنسية البريطانية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، وفاة أسير جديد محتجز لدى الكتائب، ويحمل الجنسية البريطانية.



وأوضحت كتائب القسام، في بيان مقتضب، أن "الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانيةـ توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين".



وأشارت إلى أن حالته الصحية تدهورت، ولقى مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية، بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.



